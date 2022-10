Rêvalité est le septième et nouvel album du chanteur - compositeur. Un mélange savant de rêve, de réalité.

Sur la pochette, le guitariste-chanteur apparaît en petit sur fond violet, dans un costume de la même couleur façon super-héros.

Le fil conducteur avec l’univers des Comics est déroulé dans les clips à l’instar du morceau-titre "Rêvalité". M, dans son nouveau costume pourpre, sort de son repaire dans son bolide stylisé, références à Batman et sa Batcave. Mais sans le côté sombre et torturé de l’Homme Chauve-Souris. Comme le dit Matthieu Chedid, M se sent "missionné pour balancer de la haute énergie dans un monde de basse énergie".

