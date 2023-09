En résumé… Y a-t-il une "épidémie de coups d’État en Afrique" ?

Les putschistes et les populations qui les soutiennent rejettent les régimes en place, qui sont considérés comme corrompus et inefficaces.

Les populations ne veulent plus de ces régimes qu'elles estiment trop liés à l'ancienne puissance coloniale française. La période coloniale reste une humiliation et un traumatisme pour beaucoup.

De nombreux Africains considèrent qu'aujourd'hui encore, la France est trop présente dans leur pays, notamment via les bases militaires et les entreprises françaises ; sans compter le ton parfois paternaliste adopté par les chefs d'état français.

