En résumé… Quelle est la place des femmes et des LGBT+ dans l’Église catholique ?

Ce qui est inédit et exceptionnel cette année, c’est qu’il y a 96 personnes qui ne sont pas des évêques (des laïcs, des prêtres ou des religieux et religieuses) et plus novateur encore, il y a 54 femmes. Ces femmes et ces hommes laïcs prennent la parole et votent au même titre que les évêques. C’est historique.

Troisième étape, ce sera à l’automne 2024. Une nouvelle assemblée générale se tiendra à Rome. Elle débouchera sur un texte final du Pape.