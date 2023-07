En résumé – Élections en Espagne ce dimanche : pourquoi l’extrême droite monte-t-elle dans le pays ?

Les plus séduits par ce discours sont en majorité des hommes qui, jusque-là votaient pour le parti de droite, le Parti populaire, et qui viennent de zones urbaines et qui sont d’un niveau économique aisé.

Mais Vox séduit aussi de nouveaux publics : dans les zones rurales, de plus en plus dans les milieux populaires, dans les banlieues et chez les plus jeunes, sous l’influence de vidéos virales Tik Tok des " facha tubers ", la contraction de facho et youtuber.

Dès lors Vox s’est imposé, il s’est normalité et est même devenu indispensable au Parti Populaire s’il veut gouverner ; même si ce rapprochement n’est pas bien perçu chez tous les membres du PP.