En résidence à Vegas, Adèle parle d’anxiété et salue Céline Dion

Durant des moments plus intimes entourée de 4000 personnes, l’artiste a confié retourner en thérapie : "J’ai arrêté de me tenir responsable de mon propre comportement et des choses que je disais" confie-t-elle dans des propos repris par Europe2. Très anxieuse sur scène, elle est retournée en thérapie pour "s’assurer que je me surpasse chaque semaine pour être sûr de pouvoir tout donner. Je me suis toujours mis une énorme pression pour que tout soit parfait. Évidemment, ce spectacle devait être parfait, d’où le fait que je le repousse encore".

Adèle normalise le fait de prendre soin de sa santé mentale grâce à son album 30, qui a été une vraie thérapie pour elle.