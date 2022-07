En République démocratique du Congo, une guerre sans fin entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises.

"Je ne peux pas retourner chez moi tant que les rebelles sont là. Je n’ai pas confiance", déplore Elisabeth Mwamini, une femme d’une quarantaine d’année, qui tressaute à chaque fois qu’un tir d’artillerie résonne au loin. D’âpres combats pour le contrôle d’une colline ou d’une route ont lieu à moins d’une trentaine de kilomètres de là.

Les autorités et l’armée congolaises accusent le Rwanda de soutenir les rebelles, comme ce fut le cas lors d'une précédente insurrection du M23, il y a dix ans. Le Rwanda et l’Ouganda ont des intérêts géostratégiques et économiques à l’est de la RDC, une région riche en minerais. Kigali nie toute implication dans le conflit, et la tension monte entre les pays voisins.