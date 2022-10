En République de Bosnie, des élections qui remettent les nationalistes aux affaires

"La Commission nationale électorale n’a toujours pas publié de chiffres officiels concernant la présidence de la République serbe, réagit Aline Cateux. Très vite, Jelena Trivic qui était la principale opposante à Dodik, et qui a fait une campagne extrêmement virulente, s’est proclamée vainqueur de ces élections". Le problème, poursuit la chercheuse, c’est "qu’il y a fort peu de chances que Dodik concède la victoire".

"Il y a une grande différence entre Dodik et Trivic, poursuit Aline Cateux, Dodik, ce n’est pas vraiment un homme politique, c’est un businessman, un profiteur de guerre ; il a essentiellement fait sa fortune à partir de là. C’est quelqu’un qui a construit son empire sur la corruption et sur les business, et qui est lié aux groupes mafieux de la République serbe issus de la guerre. Trivic, c’est une enfant de la guerre, et c’est quelqu’un qui est éduqué, mais qui a tout de même grandi dans une République serbe ultranationaliste, et elle est elle-même nationaliste, elle a déjà dit qu’elle soutiendrait de toutes ses forces la politique de la Serbie. Mais elle fait de la lutte contre la corruption son élément numéro un et en cela elle traite Dodik de traître".

Mais cette querelle électorale risque-t-elle d’accentuer les tensions séparatistes en République serbe ? Aline Cateux n’y croit pas, même si une exacerbation de la violence interne à la RS pourrait être à l’ordre du jour.

"On est dans une entité où les règlements de compte politiques sont extrêmement violents, et autour de Dodik il y a quand même des groupes mafieux, y compris des groupes armés. On pourrait aboutir à une situation de tension extrêmement forte à Banja Luka. Mais on peut estimer que les tensions liées à la sécession vont être mises entre parenthèses pour un petit moment, vu le désastre que les Russes sont en train de subir en Ukraine".