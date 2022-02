En reprenant en immense titre soul, Diana bluffe le public des K.O. de The Voice Belgique

Lors des Blind Auditions, Diana avait placé la barre très haut en récoltant 4 buzz. Désormais membre de l’équipe de Typh Barrow, elle doit affronter Valentine et Mic Owl lors de la nouvelle épreuve des K.O. Sera-t-elle choisie par sa coach pour accéder aux grands lives de The Voice Belgique ? Pour mettre toutes les chances de son côté, la jeune ukrainienne a décidé d’interpréter "Wish I didn’t Miss You" d’Angie Stone. Un grand titre soul datant de 2001. Il semblerait que l’étoile Diana continue de briller car sa prestation a encore fait sensation !

Cependant, c'est Valentine qui a été choisie par Typh Barrow pour la suite de l'aventure.