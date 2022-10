En reportant la même tenue Gucci, Billie Eilish sensibilise aux questions de recyclage

Pour la majorité des stars qui foulent le tapis rouge, il est impensable de s’habiller deux fois de la même manière. Billie Eilish a pourtant décidé de tourner le dos à cette (mauvaise) habitude lors d’une occasion particulière.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier ont eu lieu les Environmental Media Association Awards (EMA) à Los Angeles. Ces awards récompensent ceux qui, par leurs actions ou leurs idées innovantes, ont eu un impact dans la lutte contre le changement climatique et ont pris des mesures positives en faveur de la planète. L’une de ces personnes était Billie Eilish et sa mère, Maggie Baird : pendant la tournée Happier Than Ever de la chanteuse, elles ont lancé "Overheated", une conférence axée sur le climat, avec des intervenants de premier plan, des projections de documentaires et même des échanges de vêtements. Et le duo vient d’être récompensé pour cette initiative.

Du coup, le look de Billie Eilish sur le tapis rouge était cohérent avec les thèmes de durabilité de la soirée.

Les fans savent qu’elle porte presque exclusivement du Gucci lors de ses apparitions publiques (elle est fidèle à Alessandro Michele), et Billie a ressorti pour les EMA un look Gucci créé spécialement pour elle et qu’elle avait déjà porté en 2020 pour les Billboard Awards de l’époque. Elle est apparue avec un ensemble pantalon et chemisier de soie brodée kaki, accessoirisée d’une cravate en écharpe. Elle avait juste laissé de côté le bob assorti qu’elle portait en 2020.

Ce n’est finalement pas si étonnant quand on se souvient que dès ses débuts, la chanteuse nous a habitués à arborer des outfits customisés qu’elle allait dénicher chez de petits créateurs confidentiels.

Voilà en tout cas une manière élégante et intelligente de montrer l’exemple en matière de recyclage pour coller aux préoccupations actuelles.

S’il fallait citer une autre célébrité qui n’hésite pas à ressortir une même tenue portée parfois presque 10 ans auparavant, c’est Kate Middleton.