En région liégeoise, des entreprises mettent en place une gestion éco-responsable de leurs déchets

Ces couverts sont principalement composés de farine, que Maxime et Cyril achètent au moulin du Val-Dieu à Aubel. Si les amis ont choisi ce moulin, ce n’est pas par hasard. En effet, en plus d’être situé à moins de quinze kilomètres de leur entrepôt, le moulin pratique l’agriculture régénérative. Cette pratique ancienne et rarement utilisée aujourd’hui consiste à cultiver le blé dans le plus grand respect de l’environnement, sans machine et sans produits.