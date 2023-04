En Région bruxelloise, le salaire des ministres et secrétaires d’Etat diminue de 8%

La décision est tombée ce jeudi à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement bruxellois. Ses cinq ministres et trois secrétaires d’Etat verront leur salaire baisser de 8%, en principe dès la fin de ce mois. Une initiative encouragée à tous les niveaux de pouvoir, en octobre dernier, en plein cœur de la crise énergétique, par le Premier ministre fédéral Alexander De Croo (Open VLD).

En Région bruxelloise, c’est donc chose faite. "En fait, le gouvernement bruxellois a fixé les modalités de cette réduction de salaires, même si la décision avait été prise il y a plusieurs mois", explique le ministre-président Rudi Vervoort (PS) à la RTBF. "L’administration nous a fait savoir qu’il convenait de prendre une circulaire modificative d’une circulaire de 2012, pour rendre cette décision effective. La circulaire a été adoptée aujourd’hui, cela permettra désormais de mettre en œuvre cette décision."

Nous avons décidé de toucher au salaire de base

Deux possibilités existaient : soit supprimer l’indexation, estimée à 8%, soit de réduire le salaire de base toujours de 8%. "Nous avons finalement décidé de toucher au salaire de base", ajoute Rudi Vervoort. "Ce qui maintient le principe de l’indexation pour tous car il n’y a pas de raison que les ministres et secrétaires d’Etat n’en bénéficient pas. Cela reste un principe général."

Cette mesure reste malgré tout symbolique. Annoncée en octobre dernier, elle avait pour objectif de rassurer la population, confrontée à la hausse vertigineuse du prix du gaz et de l’électricité. En d’autres termes : faire passer le message que les mandataires publics comprennent les difficultés des citoyens et prennent part à l’effort global.

Reste que l’économie que les finances bruxelloises réaliseront en épargnant 8% du salaire de chacun des membres du gouvernement reste extrêmement faible : pas plus de 140.000 euros par an. "Cela n’aura aucun impact sur la population", confesse le ministre-président. "Même si certains vont toujours considérer que nous gagnons de trop. Cette mesure a été prise aussi dans l’émotion d’une déclaration faite par un secrétaire d'Etat (NDLR : le MR Mathieu Michel, au Fédéral) qui avait évoqué un salaire qui n’était d’ailleurs pas le sien."

La rémunération de Rudi Vervoort s’élève à environ 230.000 euros bruts par an. Pour les autres ministres et secrétaires d’Etat, la rémunération est comprise entre 200.000 et 220.000 euros.