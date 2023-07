En Regard, 38 artistes contemporains issus de deux collections se répondent au Delta

Le corps en regard de la société

Depuis les bouleversements sociaux et politiques des années 70 et jusqu’à aujourd’hui avec le "nouveau" féminisme post #MeToo, les femmes artistes s’emparent du corps comme medium d’expression et de dénonciation. En 2020, la danoise Trine Søndergaard photographie des femmes mûres au visage dissimulé pour pointer leur absence dans l’espace médiatique. En regard, "Autoportrait, mains bougées" d’Anne De Gelas donne à voir l’expérience de deuil de l’artiste à la mort de son compagnon. Un sentiment "privé" donné au regard de tou·te·s. L’exposition est aussi l’occasion de revoir deux œuvres puissantes de Lili Dujourie (82 ans), sculptrice et photographe, vidéaste, performeuse dans les années 70. Dans une série de 1977, Dujourie photographie le corps d’un homme nu, mais selon l’esthétique du regard masculin sur le corps féminin. Les poses et la lumière en clair-obscur qui marquent les courbes rendent l’image ambiguë. A l’époque cette transgression de la norme est choquante. La série sera interdite d’exposition, lit-on sur le cartel de l’œuvre. Le Delta, centre culturel joue son rôle d’accompagnement des publics avec des textes courts et explicites qui donnent des clés de compréhension tout au long du parcours.