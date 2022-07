En raison des températures, les éboueurs commencent une heure plus tôt : "On est moins claqués après"

C’est un métier essentiel, pénible et plus difficile encore quand il fait chaud. Alors, pour soulager la tâche des éboueurs, certaines communes (ou intercommunales) adaptent les horaires. À Mouscron, lors des semaines les plus chaudes de juillet, les ramasseurs de poubelles ont commencé leur service à 5 heures plutôt que 6 heures.

Une heure, c’est peut-être un détail pour vous, mais pour ces ouvriers de la société Dufour, ça veut dire beaucoup : "C’est bon pour nous quand il fait des grandes chaleurs. Quand on a fini, on est moins claqués", explique Pascal, 60 ans dont 33 à porter des poubelles et bientôt retraité (voir notre reportage audio ci-dessous). Son binôme et jobiste étudiant, Fiorenzo, 16 ans est du même avis : "À 10 heures, sous le soleil, on sue pas mal. Ça reste assez physique alors autant éviter le milieu de la journée".