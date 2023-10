En quoi le dernier prix Nobel de Chimie est-il une avancée importante pour la science ?

Pour bien comprendre de quelle échelle il s’agit, Pasquale Nardone nous suggère de nous représenter ce qu’est un nanomètre : c’est un milliardième de mètre. Soit un millimètre encore divisé par un million.

Aux Etats-Unis, les chimistes Moungi Bawendi, Louis Brus et le physicien Alexeï Ekimov ont développé des techniques chimiques pour fabriquer des nanostructures, et ceci à l’échelle industrielle : elles ont donc toutes les mêmes tailles et les mêmes propriétés, propriétés qui sont contrôlables. À cette échelle, les propriétés physiques et chimiques de ces objets sont des propriétés de type quantique, qui participent à la compréhension de ce qu'est un atome. On les appelle d’ailleurs en anglais les quantum dots, pour points quantiques.

Leurs travaux se sont déroulés autour de l’année 1993. Ils ont permis, grâce à l’industrialisation de la production, de faire passer le coût du gramme de ces cristaux, entre 3000 et 10.000 dollars dans les années 90, à entre 1 et 10 $ aujourd’hui, et de développer un énorme marché, estimé à 720 millions de dollars de chiffre d’affaires.

"Pourquoi était-ce important ? Parce qu’ils pouvaient contrôler exactement le petit cristal nanométrique de 2 à 10 nanomètres et y mettre ce qu’ils voulaient : silicium, cadmium, cuivre… Et grâce à cela, on pouvait calculer quelles allaient être les propriétés de ces objets", explique Pasquale Nardone.

La nanotechnologie permet donc de fabriquer des structures dont on peut contrôler à l’avance quelles en seront les propriétés.