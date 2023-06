En quoi la présence du groupe Wagner en Biélorussie représente-t-elle une "menace potentielle" ?

Il y a énormément d’exagération de la part des pays Baltes

Certains observateurs évoquent l’hypothèse de l’ouverture d’un front au nord de l’Ukraine via la Biélorussie. La crainte se fait sentir.

"La perspective que ces mercenaires soient utilisés par la Russie de Poutine pour attaquer l’Ukraine par le nord, pourrait entraîner de manière légitime l’usage de la force par les Ukrainiens, en vertu de l’article 51 des Nations-Unies", analyse Nicolas Tenzer, (l’article 51 prévoit une exception à l’interdiction de l’emploi de la force ; le droit de légitime défense individuelle ou collective peut être exercé dans le cas d’une "agression armée", ndlr).

Si l’un des pays voisins membres de l’Otan – Lettonie, Lituanie, Pologne – était ciblé, ils invoqueraient là l’article 4 ou 5 du traité de l’Atlantique Nord. Le premier entraînerait des consultations entre les alliés, le second, une riposte militaire automatique.

"Il y a énormément d’exagération de la part des pays Baltes", observe Emmanuel Dupuy. "Cela sous-entend qu’il y a un risque vis-à-vis d’eux. Or depuis le début du conflit, ce risque n’est pas avéré. Il n’y a jamais eu de preuve que l’intention des Russes est de mener une offensive contre un pays de l’Otan".

De plus, rappelle le président d’IPSE, si le président Loukachenko est le vassal de Vladimir Poutine, le groupe Wagner n’est pas un supplétif de l’armée biélorusse, mais celui de l’armée russe.

Quoi qu’il en soit, l’Otan a décidé de renforcer le flanc est de l’Atlantique nord – Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie – en y envoyant plus d’hommes et en y établissant plus de moyens militaires, bien avant la venue annoncée du groupe Wagner en Biélorussie.

Quel rôle la Biélorussie joue-t-elle dans le conflit en Ukraine ?

La Biélorussie, située au nord de l’Ukraine, n’a pas directement rejoint la guerre aux côtés de la Russie, mais elle a autorisé Moscou à utiliser son territoire comme l’une des bases de lancement de son invasion massive de l’Ukraine l’année dernière. Depuis, le pays organise fréquemment des exercices avec Moscou et laisse les forces russes utiliser ses bases pour s’entraîner.

Ce qui inquiète en particulier, c’est que Minsk aurait (déjà) reçu ce mois-ci, une partie des armes nucléaires tactiques russes qui, selon le président Vladimir Poutine, devraient servir d’avertissement à l’Occident. "Un grand danger si les mercenaires du groupe Wagner sont appelés à protéger ces armes", estime Nicolas Tenzer.

La crainte d’une menace en provenance de la Biélorussie n’est pas nouvelle, mais elle est accrue avec la présence du groupe Wagner.