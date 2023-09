En quoi consiste le "trafic de déchets" ?

En écoutant le juge d’instruction Michel Claise ce matin sur la Première, on a été surpris ce matin de l’entendre dans la liste des activités criminelles le plus rentables, de l’entendre lister le trafic de déchets. Ce trafic de déchets, on en parle très peu, quasi jamais même. Alors faisons le point. D’abord, c’est quoi le trafic de déchets ?

C’est vrai qu’à première vue, on a du mal à mettre dans la même phrase trafic et déchet, un déchet, c’est normalement sans valeur. Un déchet, on veut s’en débarrasser, on le cache, on l’invisibilise. Si vous consultez des documents de référence, comme ce rapport de l’ONUDC, l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime, vous constaterez qu’il n’y a pas de définition universellement admise de la criminalité liée aux déchets. Mais à la grande louche, il est communément admis que la criminalité liée au déchet, c’est le fait "d’échanger, de traiter ou d’éliminer des déchets d’une manière qui ne respectent pas le droit environnemental", qu’il soit international ou national et que ce trafic "porte atteinte ou risque de porter atteinte à l’environnement et/ou la santé humaine". Vous le voyez, c’est assez large.

Si on se concentre sur le trafic de déchets, on parle surtout de mouvement des déchets, dans un même pays ou le plus souvent des mouvements transnationaux. Selon l’ONU, le trafic de déchet, "désigne le fait d’importer, d’exporter, de transporter, d’acheter, de vendre, de faire le courtage, de traiter, de transformer, de collecter, de trier, d’étiqueter, de manipuler, d’utiliser, de stocker, de recycler, d’éliminer ou de brûler des déchets, en violation de la législation nationale."



