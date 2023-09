En quête de travail et de liberté, à la rencontre de migrants proches de l’ultime étape de leur voyage : l’Angleterre

Ils ont quitté leur pays, un pays où la vie quotidienne leur est devenue impossible, pour entreprendre un voyage interminable en quête de travail et de liberté. Parmi eux, il y a des filles, des garçons, parfois jeunes, très jeunes. Derrière eux, un parcours de milliers de kilomètres semé d’embûches et aujourd’hui ils sont là, dans la région de Tournai, proches de leur objectif : l’Angleterre.

Virginie, Fiona & Adi travaillent à la Croix-Rouge et ce matin-là, ils vont une fois de plus aller à la rencontre de ces migrants pour tenter de combler quelques-uns de leurs besoins essentiels notamment en eau et en nourriture.

J’espère qu’on ne sera plus ici la semaine prochaine…

Dissimulés dans les fourrés, à quelques mètres seulement de l’autoroute, ces migrants ont dressé leur tente ou une cabane de fortune pour se cacher et s’abriter avant ce qu’ils espèrent être l’ultime étape de leur interminable voyage. C’est là qu’accompagnée par ce trio de la Croix-Rouge, Florence Dussart a rencontré ces migrants éthiopiens ou érythréens… pour entendre leur témoignage, leurs attentes, leur espoir.