En quête de fraîcheur ? De nouvelles zones de baignade sont accessibles

Ce jeudi 15 juin, plusieurs plans d’eau accueillent le grand public. La baignade est possible dans des zones sécurisées, surveillées par des maîtres nageurs. C’est le cas notamment au Lac de Claire-Fontaine (Chapelle-Lez-Herlaimont), aux Étangs de Recht (Saint-Vith) ou aux Lacs de l’Eau d’Heure (Froidchapelle, Cerfontaine).

Attention toutefois à respecter la signalétique. Toute la superficie du plan d’eau n’est pas toujours accessible. "La baignade est possible dans deux zones", explique Philippe Fourmeau, porte-parole de l’asbl des Lacs de l’Eau d’Heure. "Il s’agit du Lac de la Plate-Taille et du Lac de Falemprise". En dehors de ces zones, se baigner reste interdit. Cela peut même être dangereux, précise Philippe Fourmeau, en raison de la présence d’algues et de courants plus froids.

Autre message à l’attention du grand public : respectez les sites naturels! Il est ainsi conseillé de repartir avec ses déchets, après avoir pique-niqué sur place. "Nous avons réintroduit des poubelles sur le site, des personnes travaillent au ramassage des déchets sur place. Mais si chacun laisse 5 ou 6 sacs au pied des poubelles, nos équipes seront rapidement débordées" , précise le porte-parole de l'asbl des Lacs de L'Eau d'Heure.