En quelques mots, entre texte et image, une exposition à la Maison des Arts de Schaerbeek

Une exposition autour des mots ! La Maison des Arts de Schaerbeek réunit douze artistes plasticiens qui recourent à la lettre ou au mot et tissent des liens subtils entre le texte et l’image. En quelques mots, une exposition à voir jusqu'au 30 avril prochain.

Un simple mot peut susciter des images puissantes. Hiroshima dans une œuvre de Daniel Locus appelle et rappelle les visions d’un désastre. Quelques lettres au pouvoir allusif sont gravées sur des lattes de verre transparent dans une installation de Florian Kiniques. L’œil combine les lettres ME / TU et compose les mots MUET / MUTE qu’il interprète librement. Des phrases empruntées par Sylvie Eyberg sont recomposées sur la page en introduisant de larges espaces blancs qui convient l’imaginaire du lecteur à peupler d’images le vide apparent. L’exposition porte sur le presque rien qui suggère de multiples interprétations, car le silence que charrie le mot résonne dans l’esprit du spectateur.