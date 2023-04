En quelques mois à peine, 35 chats et chatons abandonnés ont été adoptés grâce au nouveau refuge de Spa

Au départ, ils ont investi beaucoup d’argent personnel. C’est en remportant un appel à projet organisé par la ville de Spa que le trio a pu lancer son Asbl. Ils ont reçu un financement de 19.000 euros. Un certain budget que les organisateurs estiment plus que nécessaire vu les coûts qu’un tel refuge engendre. C’est ce qu’explique Didier : "le loyer est à 480 euros par mois, en ayant un geste du propriétaire qui apprécie notre projet. A cela, il faut ajouter l’électricité, le matériel (même si on reçoit des dons) et surtout les frais de vétérinaire pour environ 2000 euros par mois !". L’adoption d’un chat est payante, 150 euros, mais elle ne couvre pas les frais liés à chaque animal par mois, soit environ 450 euros.

Les fondateurs de l’ASBL espèrent pouvoir faire perdurer leur activité dans le temps malgré les coûts importants. Ils reçoivent déjà des dons de magasins de la région, mais espèrent en recevoir davantage, notamment de particuliers. Ils organisent aussi des tombolas et des concours pour lever des fonds. L’objectif du trio, c’est d’offrir le plus d’amour et de sérénité, le plus longtemps possible, à ces petites boules de poils, avant qu’elles ne trouvent une famille.