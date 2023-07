En Provence, malgré les sécheresses récurrentes, les champs de lavande attirent toujours les foules.

Depuis 2020, il n'utilise pratiquement que des engrais biologiques et assure voir une amélioration de son rendement. "Cela coûte plus cher et prend plus de temps mais quand il fait sec, la plante supporte mieux avec le fumier ou les restes de bouchons. La vie microbienne réapparaît aussi. Sur le long terme, c'est plus bénéfique", explique l'agriculteur, qui n'utilise plus de glyphosate, herbicide controversé et classé comme "cancérigène probable" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La saison 2023 s'annonce meilleure cependant pour les producteurs de lavande, aidés par un printemps relativement pluvieux.

Avec une surface de 13.101 hectares de lavande et lavandin (un hybride naturel issu d’un croisement entre deux espèces sauvages de lavande) plantés, les Alpes-de-Haute-Provence devancent la Drôme et le Vaucluse dans la culture de cette fleur, selon le Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF).

La France était en 2022 leader mondial en production d'huile essentielle de lavandin (1700 tonnes) et seconde, derrière la Bulgarie, pour l'huile essentielle de lavande (120 tonnes).