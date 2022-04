En promenade au milieu de la route, un spectateur provoque une lourde chute au Tour de Turquie

Kaden Groves est le nouveau leader du Tour de Turquie (2.Pro) après sa victoire dans la deuxième étape lundi, entre Selçuk et Alaçati (156,4 km).

L'Australien de l'équipe BikeExchange-Jayco s'est montré le plus rapide au sprint devant Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), deuxième pour la deuxième journée de suite, et l'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Une chute plus qu'évitable est survenue durant cette deuxième étape. Elle a été provoquée par un spectateur inconscient qui marchait au milieu de la route. Difficile vraiment de trouver une excuse valable pour ce comportement, qui rappelle un peu celui de cette spectatrice à la pancarte durant la dernière édition du Tour de France. On ne rappellera certainement jamais suffisamment l'extrême prudence nécessaire lorsqu'on assiste à une course cycliste.