En près de 100 ans d’existence, le cuistax ne se démode toujours pas

Il est une véritable institution de notre pays et il a réussi un petit miracle : traverser les époques. Le fameux cuistax, bolide de nos côtes, est une spécialité bien belge qui est née dans les années 30 et qui n’a pas beaucoup changé.

Pour s’en rendre compte, notre équipe a rencontré un des plus anciens loueurs de cuistax : Philip Dequeecker. Sa famille est dans ce commerce depuis 60 ans et dans son hangar, véritable petit musée du cuistax, il en a gardé une trentaine datant du siècle dernier.

"En trente ans, presque rien n’a changé" explique-t-il. Quand ce drôle de véhicule devient populaire, la Belgique sort de seconde guerre mondiale. Et question de mœurs, pas question à l’époque pour les femmes de montrer leurs jambes. "Les anciens étaient juste un petit peu plus petit et ils avaient un carénage pour ne pas attirer les regards" détaille Philip Dequeecker.

Aujourd’hui, il faut toujours pédaler à la force des jambes, il n’est pas facile à manœuvrer et il n’a rien de technologique mais il séduit toujours toutes les générations.