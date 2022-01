En Pologne, les ados se préparent à la guerre

François Mazure est parti, en Pologne, à la rencontre d'ados différents. Ca se passe dans le Nord de la Pologne dans un village d'Augustov. Là-bas, des dizaines de jeunes de 13 à 18 ans de préparent à la guerre.

Il s'agit, en fait, d'une zone géographique sensible à la frontière biélorusse , lituanienne et russe. C'est une ville et une région où on est convaincu d'être la cible de menaces d'invasions imminentes.

Le mouvement est loin d'être anodin. En Pologne, il Y a 40000 jeunes qui s'inscrivent dans des camps paramilitaires. Et pour certains, ils rappellent de mauvais souvenirs.

Immersion avec François Mazure.