En Pologne, Justyna Wydrzyńska risque toujours la prison pour avoir aidé une femme à avorter

La quatrième audience du procès de Justyna Wydrzyńska a eu lieu ce 11 janvier devant le tribunal régional de Varsovie-Praga. Les Grenades en parlent depuis la première audience, en avril 2022. Justyna Wydrzyńska fait partie des femmes qui ont marqué l’année 2022, une liste établie par notre rédaction.

Cette activiste polonaise, accusée de "favoriser l’avortement", risque trois ans de prison pour avoir aidé une femme à avorter. Elle est l’une des fondatrices, avec Natalia Broniarczyk et Kinga Jelińska, du collectif Abortion Dream Team, qui lutte en Pologne pour le droit à l’avortement – plus précisément pour les avortements autogérés par les femmes – et propose des conseils et des informations à ce sujet.