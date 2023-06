En plus d’être inutile, la "réunionite" nuit au bien-être professionnel.

La réunion est une méthode de travail de plus en plus contestée, avec l’essor du télétravail et des visioconférences. Managers et salariés se plaignent de consacrer trop de temps à ce format incontournable de la vie en entreprise, et de ses répercussions sur leur bien-être de chacun.

Toutes les enquêtes dressent le même constat : les réunions de travail se multiplient, au grand dam de leurs participants. Les cadres passent en moyenne 25 heures par semaine en réunion, que ce soit en visioconférence ou autour d’une table, d’après une étude menée par Future Forum et citée par Bloomberg Law. Une pratique qu’ils jugent excessive et sans grand intérêt.