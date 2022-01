En pleins travaux suite aux inondations, le bowling de Tilff espère un feu vert du Codeco

Les nouveaux équipements sont à la pointe de la technologie. "On est vraiment au top. Ce sont les systèmes de dernière génération.", relève Jean-Philippe Wiliquet. "Nous avons, par exemple, les nouvelles tablettes de chez Brunswick qui incorporent soixante jeux. Les gens, de chez eux, sur leur GSM ou leur ordinateur, vont pouvoir se connecter chez nous directement et réserver. Ils ont le choix de l’heure, de la piste… J’ai hâte d’accueillir le public, que le Codeco nous lâche le feu vert pour mes collègues et moi-même."

Laura Schoumaker, la responsable marketing du bowling de Tilff, précise qu’il ne fait pas seulement peau neuve, le concept va aussi évoluer : "Le bowling de Tilff fait partie du groupe Unibox qui possède cinq établissements. On a décidé de dépoussiérer cette image de bowling qu’ont nos établissements, parce que c’est bien plus que ça. Donc il y aura un changement de nom, un de concept qui va se voir à travers la décoration et différents éléments. On s’oriente plus vers un centre multiloisirs où on peut venir passer du bon temps en famille, entre amis, et où chacun trouve son intérêt et de quoi se divertir. Le nouveau nom sera dévoilé sous peu sur notre page Facebook.".