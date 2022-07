En pleine forme, Eden Hazard a impressionné pour son retour à l’entraînement du Real Madrid

Eden Hazard est revenu en forme. Selon la presse espagnole, le Brainois a beaucoup travaillé pendant les vacances pour revenir à son meilleur niveau et a même impressionné Carlo Ancelotti. L’opération reconquête est lancée.

C’est sans doute l’année de la dernière chance pour Eden Hazard. Après trois saisons très compliquées, marquées par de nombreuses blessures, peu de temps de jeu et un niveau loin de ses standards de Chelsea, le capitaine des Diables sait qu’il joue gros cette saison. Loin d’être incontournable dans l’esprit de Carlo Ancelotti, le joueur semble avoir pris les choses en main pour revenir au plus haut niveau.

Selon le quotidien AS, Hazard serait revenu en forme à l’entraînement des Merengues, et plus même. Il aurait d’ailleurs impressionné Carlo Ancelotti et tout son staff. Revenu à Braine-le-Comte, sa ville natale, pendant une grande partie de l’été, il n’aurait pas fait les choses à moitié en s’accompagnant d’un entraîneur personnel, membre du staff des Diables rouges, pour revenir au maximum de ses capacités avant la nouvelle saison.

Après son opération le 29 mars dernier pour retirer la plaque présente dans sa cheville, Hazard ne ressentirait plus aucune douleur dans cette partie du corps, ce qui lui permet de s’entraîner à fond. Au centre de spéculations sur son avenir, le joueur a toujours répété le "rêve" que représentait pour lui le fait de jouer pour le Real Madrid. Son ambition est claire : rester à Madrid pour enfin y marquer les esprits.

Toujours selon AS, Carlo Ancelotti aurait dans l’idée de le faire jouer en faux neuf lorsqu’il faudra faire reposer Karim Benzema. En effet, avec le départ de Luka Jovic à la Fiorentina, les possibilités en pointe ne sont pas très fournies. Habitué à jouer davantage sur le côté gauche, Hazard y souffre de la concurrence féroce de Vinicius. Son salut pourrait plutôt venir du flanc droit où il sera principalement en concurrence avec Rodrygo alors que Bale et Isco sont partis tandis que l’avenir d’Asensio est en suspens.