En pleine croissance, IBA recrute 100 collaborateurs et s’associe au Forem pour dénicher des candidats

Mais les profils recherchés ne courent pas les rues, beaucoup de ces métiers sont en pénurie. IBA a donc fait appel à l’expertise du Forem pour l’aider à bien identifier ses besoins et pour opérer un premier tri parmi les candidatures.

"Avant, une offre d’emploi attirait spontanément au moins dix candidatures pertinentes, explique Jean-Christophe Dehon, conseiller en recrutement au Forem. Aujourd’hui, une personne qualifiée et compétente peut vraiment se permettre de comparer jusqu’à dix offres d’emploi. Et donc l’entreprise doit vraiment soigner sa présentation pour augmenter ses chances d’attirer ces personnes-là."

"On est dans un marché très tendu de l’emploi depuis deux ou trois ans maintenant, ajoute Adina Avram, responsable du recrutement chez IBA. On recrute beaucoup depuis deux ou trois ans. Donc on essaie de diversifier les actions de recrutement et se faire connaitre en tant qu’entreprise par d’autres moyens. C’est pourquoi nous avons cette collaboration avec le Forem aujourd’hui."