En pleine canicule, la moitié de la Chine souffre de sécheresse

Une canicule d’ampleur inédite provoque en Chine une sécheresse sur la moitié de son territoire.

Sur le podium des villes chinoises les plus chaudes ces derniers jours, la municipalité province de Chongqing (sud-ouest), où habitent 31 millions de personnes, continuait de souffrir jeudi. Le thermomètre affiche 41,9 °C.

Les vagues de chaleur ne sont pas inhabituelles en Chine, mais le pays fait face cette année à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le réchauffement climatique, selon des scientifiques.

Il vit ainsi son été le plus chaud depuis le début de ses relevés météorologiques il y a plus de 60 ans. Une situation inédite par sa durée - plus de 70 jours de fortes chaleurs – mais aussi par son ampleur.