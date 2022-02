En plein hiver, l’Espagne et le Portugal frappés d’une sécheresse inhabituelle

De l'autre côté de la frontière, le ministre de l'Agriculture espagnol, Luis Planas, a fait part mercredi de sa "préoccupation" face à cette situation, assurant que le gouvernement prendrait "les mesures nécessaires en fonction de l'évolution de la situation".

Les niveaux des réservoirs d'eau, dont l'apport est indispensable à l'agriculture, se situent actuellement à moins de 45% de leur capacité en Espagne, d'après les autorités de ce pays, les régions les plus touchées étant l'Andalousie (sud) et la Catalogne (nord-est).

Cette faible pluviométrie, qui dure depuis la fin de l'année dernière, inquiète les agriculteurs et les éleveurs des deux pays.

Pas d'amélioration en vue

L'alternance entre les années de sécheresse et les années pluvieuses est normale dans le sud de l’Europe, mais "on observe un pourcentage d'années pluvieuses en baisse dernièrement", souligne Filipe Duarte Santos, chercheur à la faculté de Sciences de Lisbonne et spécialiste de l'environnement, qui pointe du doigt le réchauffement climatique.

Ces sécheresses sont "l'une des conséquences les plus graves du changement climatique", explique-t-il. D'après lui, "tant que l'on n'aura pas fortement réduit les émissions globales de gaz à effet de serre, le problème continuera de se poser".