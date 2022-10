Des chiffres vertigineux qui n'ont pas manqué d'attiser la curiosité des marques, des enseignes de prêt-à-porter aux géants du luxe, qui multiplient aujourd'hui les programmes de revente et d'achat de vêtements, accessoires, bijoux et chaussures de seconde main. Preuve de l'engouement du public pour cette solution d'avenir : BCG et Vestiaire Collective estiment à 25% la part des vêtements d'occasion dans la garde-robe du consommateur moyen de seconde main. Le constat est sans appel : la seconde main séduit partout dans le monde et pourrait même être portée dans un futur proche par la crise du coût de la vie.

50% des personnes interrogées évoquent les prix abordables comme première source de motivation à l'achat de vêtements de seconde main.

Si ce critère d'achat est en nette perte de vitesse depuis 2020 au profit de l'éco-responsabilité et de la durabilité (40%), il pourrait renouer avec les sommets face à la baisse du pouvoir d'achat. La preuve, la source de revenus potentiels générés par la seconde main apparaît comme la principale motivation de revente à hauteur de 60% des ventes, associée à la nécessité de libérer de l'espace dans son dressing.