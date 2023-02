Ce n’est pas la première fois qu’une candidate de The Voice Belgique chante avec une star internationale. En 2018, Julie Carpino, finaliste de la saison 3 du télécrochet de La Une, assistait à plusieurs shows de son idole durant son "Witness World Tour". C’est durant son concert à Amsterdam, la chanteuse Katy Perry a remarqué l’ancienne membre de la team de Bastian Baker. C’est sur le titre "Part of me", extrait de son deuxième album "Teenage Dream", que la jeune femme a eu l’occasion de faire entendre sa voix devant 17.000 personnes, rien que ça !