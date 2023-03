En plein concert, Chris Brown jette le téléphone d’une fan dans la foule

Il n’y a pas à dire, Chris Brown enchaîne les polémiques. Une vidéo datant d’un de ses derniers concerts, publiée ce mercredi sur Tiktok, a fait à nouveau réagir la toile.

Chris Brown était de passage ce mercredi à Berlin dans le cadre de sa tournée Under the Influence. Comme à chacun de ses concerts, le chanteur a invité une chanceuse du public sur scène pour son titre Take You Down. Mais tout ne s’est pas passé comme il l’avait prévu : au lieu de lui accorder toute son attention, la fan a dégainé son smartphone et n’a pas arrêté de filmer. À plusieurs reprises, il a tenté de le lui faire ranger, en lui faisant signe ou en dansant sensuellement autour d’elle, sans succès. N’étant pas connu pour sa patience, il a fini par lui prendre le téléphone hors des mains et l’a balancé dans la foule. Visiblement scandalisée, la fille n’a pu se retenir de lâcher un cri et d’agiter les bras. Un échange malaisant, qui a rapidement pris fin lorsque la salle a été plongée dans le noir.

De nombreuses vidéos de la scène ont été publiées sur Tiktok. On peut la visionner sous tous les angles possibles et imaginables. Dans les commentaires, on retrouve deux types de réaction. Des internautes s’indignent de la réaction de Chris Brown et l’estiment démesurée : "Vous imaginez si quelqu’un s’est ramassé ce gros téléphone en pleine tête ?", ou encore : "Elle a mieux réagi que moi, j’aurais carrément retourné la scène je pense".

D’autres, au contraire, comprennent son coup de sang. "De nos jours, les gens ne savent plus comment passer un bon moment sans leur téléphone", peut-on notamment lire sous les vidéos.

La jeune femme a finalement retrouvé son smartphone grâce à l’aide d’une autre fan qui l’a récupéré. Dans quel état, ça, on se le demande.