En plaine de Limagne, à la recherche des blés du futur.

A Chappes, quelque 400 croisements sont réalisés chaque année. Elisabeth Chanliaud, directrice de la recherche chez Limagrain, explique ce processus de sélection, qui met "dix ans pour arriver au sacre du champion". "On va rechercher un ancêtre du blé, le croiser avec une autre variété, générer environ 80.000 descendants."

"On élimine 80% des descendants pour sélectionner les plus performants et les plus résilients."

"Puis on multiplie les descendants et on les évalue", poursuit-elle.

Pour aller plus vite, Limagrain a développé des "chambres de cultures", des serres où l’on accélère le processus en jouant sur les températures, les alternances de jour et nuit ou l’apport en eau. Les chercheurs ont aussi gagné du temps grâce au "marquage moléculaire", un étiquetage des gènes qui permet d’identifier les plus résistants et d’accélérer le tri. "On obtient ainsi six générations de variétés en deux ans au lieu d’une par an", souligne Elisabeth Chanliaud.