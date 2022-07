En pesto ou en ceviche, les herbes fraîches s’invitent au banquet !

Les recettes de l’été By Line Couvreur, cofondatrice des " Filles " une enseigne healthy, locale et durable, qui fait pleuvoir les herbes fraîches dans nos assiettes ! Une nouvelle habitude à acquérir pour ainsi 'pimper' vos petits plats de l’été ! Démonstration dans un pesto et dans un ceviche !

Le fameux pesto aux pistaches Les Filles :

Préparation : 10 minutes

Ingrédients :

3 bottes de basilic

100 g de parmesan râpé

100 g de pistaches décortiquées

5 cl d’huile d’olive vierge extra très douce

Préparation :

Enlevez uniquement les plus grosses tiges du basilic.

Mixez les pistaches au robot, ajoutez le basilic et l’huile faites tourner quelques instants, ajoutez l’huile en filet jusqu’à ce que le pesto soit bien lisse.

Ajoutez le parmesan à la main. Gardez au frais jusqu’au moment de servir.

Servez le pesto, par exemple, sur une tartine de pain au levain grillée avec du fromage de brebis et des feuilles de basilic.

Pour changer, vous pouvez remplacer les pistaches par des pignons, comme dans la version classique mais aussi par des noix de cajou, des amandes blanches, des noisettes, des graines de sésame, …

Vous pouvez, dans les mêmes quantités, remplacer ou compléter le basilic par de la coriandre, de la roquette ou du persil plat.

Et pour un résultat plus crémeux, essayez de remplacer en partie le parmesan par du fromage de chèvre.

Ceviche de saumon aux fruits et aux herbes :

Préparation : 30 minutes

Repos : une heure

Ingrédients :

300 g de filets de sardines sans peau

½ botte de jeunes oignons

30 g de brins de coriandre, de ciboulette, d’aneth, de basilic

100 g de framboises, de myrtilles, de fraises ou autres fruits d’été

100 g de tomates cerises

4-5 citrons verts bio

Huile d’olive vierge extra

Fleur de sel et poivre du moulin

Préparation :

Coupez les filets de sardines en cubes de 1,5 cm.

Pressez les citrons et faites mariner le poisson au frigo pendant une heure en l’immergeant totalement dans le jus. Huilez et salez légèrement.

Pendant ce temps, hachez finement le blanc des jeunes oignons. Effeuillez les herbes en les triant en feuilles entières, coupez la ciboulette finement.

Coupez le piment en 2, enlevez les pépins et les filaments blancs et hachez-le.

Au moment de servir, mélangez le poisson aux herbes et aux fruits, rectifiez l’assaisonnement.

Variante hivernale : remplacez les fruits rouges par des quartiers d’orange coupés à vif et ajoutez 1 avocat coupé en fines tranches.

Amérique du Sud, le poisson est " cuit " au citron pour une meilleure conservation.

Pour un " vrai " ceviche comme là-bas, comptez beaucoup plus d’oignons, énormément de coriandre et une bonne dose de piment. Et puis surtout, faites mariner le poisson dans le citron au moins 12 heures pour qu’il soit cuit à cœur. Pour ma part, j’aime bien cette version entre le ceviche et le tartare car on conserve encore à moitié la texture fondante du poisson cru.