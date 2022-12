En perte de vitesse, le sms réussira-t-il à se moderniser face à Google et Apple ?

Les deux géants des appareils mobiles détiennent chacun une application permettant d'échanger des messages. iMessage est depuis 2011 le service privilégié pour les détenteurs d'iPhones tandis que Google Messages est promu depuis 2014 pour les utilisateurs d'Android, notamment sur les derniers smartphones Samsung.

Entre utilisateurs du même type de téléphones, les messages accompagnés d'images, d'émojis ou autres fonctionnalités multimédias transitent par les serveurs des deux sociétés.

iMessage (depuis l'origine) et Google Messages (depuis 2021) permettent aussi de chiffrer les communications entre l'expéditeur et le destinataire, une fonctionnalité en faveur de la protection de la vie privée popularisée par les applications de messageries WhatsApp (groupe Meta), Telegram ou Signal.

En revanche, entre un appareil Apple et Google, les messages sont envoyés en clair via le protocole SMS, ou MMS s'il sont accompagnés d'images. Et ils sont signalés par une coche verte sur iMessage, par la mention "SMS" sur Google Messages.