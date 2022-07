En pénurie de "W", le Barça incapable de floquer des maillots au nom de Lewandowski : "Il y en a deux dans son nom !"

C’est l’un des gros coups de ce mercato estival, Robert Lewandowski a signé pour le FC Barcelone. Les supporters culés ont donc assez logiquement envie de floquer leur vareuse au nom de l’attaquant polonais, mais le club fait face à un petit problème qu’il n’avait pas vu venir… Le magasin du club catalan est en pénurie de la lettre "W" et ne peut plus floquer de maillots au nom de l’ex Munichois. Dans une petite vidéo qui circule sur Internet, un vendeur interrogé par un fan explique qu’avec les deux W présents dans le nom de l’attaquant, il n’en reste plus dans les stocks.

On imagine que le Barça sera réapprovisionné rapidement ou risque d’y perdre des sous. Parce qu’il faut bien l’avouer, une vareuse avec l’inscription Leandoski, c’est nettement moins classe.