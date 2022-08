En Pennsylvanie, une nouvelle école design casse la conception traditionnelle des établissements scolaires.

Ils verront un calendrier solaire dans les couloirs des salles de classe et un jardin peuplé de grenouilles et de grillons afin d’aiguiser leurs sens et leur curiosité. Au centre de la structure, une rampe servira aux plus petits pour monter dans les étages tandis que les plus grands pourront utiliser un escalier traditionnel.

Ce dernier sera un lieu de circulation pour les élèves mais favorisera aussi le travail en groupe, les marches pouvant être utilisées comme des sièges.

Appelé "escalier d'apprentissage", il témoigne des enjeux pédagogiques : à la fois statiques et dynamiques.

"L'escalier a refait surface en tant que concept de conception active dans les environnements éducatifs, servant de zone polyvalente et centrée sur l'étudiant", note le site d’information Spaces4Learning.