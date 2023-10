En pays axonais détonnent un improbable chaos rocheux, un subtil jardin des poilus et une chèvrerie fortifiée.

Le couple travaillait dans les télécoms et le commercial. Aujourd’hui, Béatrice et Bruno Chartier occupent pacifiquement deux anciens forts entourant la ville de Laon. Leurs brunes et noires chèvres alpines ont reconquis les deux sites militaires ceinturés de fossés. " La chèvrerie pédagogique accueille petits et grands de mars à octobre. Le visiteur qui le souhaite brosse, nourrit et trait les chèvres… ", détaille la fromagère qui ne connaissait rien au métier. Ni aux chevreaux et chevrettes, ni aux fromages de chèvre qu’elle décline depuis de plusieurs façons ; tout comme ses savons colorés à base de lait de chèvre. Le couple au grand cœur, conquis par la nature et la vie saine de l’Aisne, met à disposition de la ville de Laon ses cabris. Pour leur éviter l’abattoir, les jeunes mâles une fois sevrés rejoignent ainsi les coteaux du chef-lieu pour entretenir les fossés entourant les remparts de la cité médiévale. " On aime nos animaux, et ils nous le rendent bien ". C’est Bruno qui parle à son tour. S’il met aussi la main à la pâte, il propose également des randonnées à trottinette. " Ce sont des engins à assistance électrique que j’ai moi-même dessiné en améliorant certains points que je trouvais défaillants sur les modèles ordinairement proposés. " Bruno a ainsi relevé la garde au sol, placé une batterie amovible, ajouté un cintre plus souple et ajustable, ainsi qu’une suspension arrière. " J’ai fait appel à plusieurs sociétés françaises, mais malheureusement sans trouver de fabricant prêt à produire en petites séries. " L’Axonais s’est alors tourné vers la Chine pour son châssis et ses roues, et vers l’Allemagne pour homologuer ses machines. Elles vous emmènent à la campagne ou dans les ruelles pentues de Laon. Pour un rafraîchissant bol d’air guidé et commenté.