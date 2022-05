En passant de quatre à deux roues, D’Ieteren vise 100 millions de chiffre d’affaires en 5 ans

Ce dernier est désormais installé dans un ancien garage Audi de la rue Américaine à Ixelles, au siège de D’Ieteren. Le "flagship store" de 3000 mètres carrés a ouvert ses portes vendredi. Tous les types de vélos y sont proposés, de ceux de ville aux vélos de course et VTT. Des accessoires et des vêtements de cyclisme sont également vendus. L’établissement prévoit par ailleurs des espaces pour nettoyer son vélo ou effectuer des réparations.

Une piste de 1500 mètres carrés a été aménagée dans un garage couvert, où les clients peuvent essayer les vélos.

Dans les prochaines semaines, D’Ieteren prévoit d’annoncer d’autres acquisitions de magasins de vélos bruxellois. "D’ici l’été, nous devrions avoir cinq ou six magasins à Bruxelles", confirme Karl Lechat, directeur général de Lucien. Dans une prochaine phase, la chaîne devrait s’étendre à d’autres grandes villes de Belgique, notamment via des rachats.

"D’ici cinq ans, le chiffre d’affaires devrait dépasser les 100 millions d’euros", ajoute Karl Lechat.

Environ 60 personnes travaillent dans les neuf magasins actuels.