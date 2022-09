En partenariat avec Tomorrowland, les Diables rouges dévoilent leur nouveau maillot extérieur

Après avoir étrenné face au Pays de Galle leur nouveau maillot à domicile qui continue de faire débat, les Diables rouges et l’Union belge de football ont dévoilé leur maillot extérieur. Au même titre que le premier maillot, des photos avaient filtré il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Ce n’est donc que l’officialisation de ce qui était déjà paru.

La tunique a été réalisée en partenariat avec le festival de musique électronique Tomorrowland. Elle est blanche et plus épurée que le maillot à domicile mais elle comporte tout de même quelques notes de couleurs au niveau du logo et du flocage des joueurs. Ce nouveau maillot sera utilisé pour la première fois dimanche soir à l’occasion de la rencontre face aux Pays-Bas comptant pour la dernière journée de la Ligue des Nations.