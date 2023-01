En panne d’idées pour cette fin de vacances scolaires ? Il reste des activités ouvertes ambiance saveur de Noël

Si vous ne craignez pas les chutes, il y a aussi la solution des patins. Vu les températures actuelles, il ne faut même pas (trop) se couvrir pour en profiter. A Bruxelles, la patinoire des Plaisirs d’Hiver est également prolongée jusqu’à ce dimanche 8 janvier. Elle se trouve place de Brouckère.

Province de Luxembourg

Plusieurs choix pour chausser les patins. Sur glace, vous pouvez vous rendre à Durbuy. La patinoire de Noël y est encore accessible jusqu’à dimanche et à La Roche, la glace sera même présente une semaine de plus, jusqu’au 15 janvier.

En Ardenne, Bertrix vous propose plutôt de chausser les roulettes pour… danser ! La Roller Disco locale vous permet de vous déhancher jusqu’à ce dimanche inclus. Et, visiblement, quand on danse on oublie tout… même pas mal de vêtements si on en croit le nombre d’objets trouvés sur place et qui attendent leurs propriétaires. Et si vous voulez vous faire une idée avant de vous y rendre, Télésambre avait fait reportage sur le concept en septembre.

Province de Brabant wallon

A Wavre aussi, c’est place aux rollers et à une piste synthétique qui a remplacé la glace habituelle, crise énergétique oblige, sur la place Bosch. Elle est accessible jusqu’à ce dimanche 8 janvier.