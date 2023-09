En octobre, le noyer est le roi du verger !

Ce sont les fleurs femelles qui, fécondées par le vent, donnent un fruit charnu qui renferme une noix (la graine) munie d’une coque. L’enveloppe verte devient noire et fripée avec le temps et porte alors le nom de brou. Mélangé à de l’eau, on utilise cette matière pour réaliser un colorant naturel utilisé notamment pour teindre pour les meubles.

Les noix sont des fruits oléagineux très énergétiques, riches en lipides, en antioxydants, et en oméga 3. Elles disposent aussi d’une bonne teneur en magnésium et en fibres et contiennent des vitamines B et E. Des vertus nutritives dont profitent de nombreux animaux sauvages, comme les écureuils, les pics épeiches et les geais, qui se régalent de cette denrée précieuse à l’approche de l’hiver. Sans doute devrions-nous prendre exemple sur la nature et consommer davantage ces fruits de saison qui aident notre organisme à se défendre contre les rhumes et petites maladies hivernales.