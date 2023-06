En octobre 2024, Olivier Deleuze ne sera plus candidat bourgmestre à Watermael-Boitsfort

Ce qu'Olivier Deleuze apprécie le plus dans sa fonction de bourgmestre, c'est la proximité, les rencontres avec les habitants.

"Ce qui est pour moi le plus touchant, c'est le nombre de personnes que vous rencontrez. Vous êtes forcément - comme on dit - sur le terrain, forcément parce que les gens s'adressent à vous. Mais les gens s'adressent à vous pour toutes sortes de choses de leur vie quotidienne même s'ils savent que vous n'avez pas d'influence. On m'a parlé de la diarrhée d'un chat et je n'y connais rien, moi, en diarrhée de chat. (...) Je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, dans notre vie, on rencontre surtout normalement des gens qui nous ressemblent, la société est assez fragmentée. Et voila un boulot où j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout comme moi".

Le métier de bourgmestre peut aussi déboucher sur des remerciement ou des félicitations inattendues voire incongrues.

"A l'époque on m'a quand même remercié qu'il y avait beaucoup de Pokemons dans la commune. Mais le bourgmestre a très peu d'influence sur le nombre de Pokemons dans la commune."

Olivier Deleuze ne quittera pas tout à fait la scène politique locale en 2024. Il poussera la liste Ecolo-Groen et siègera au conseil communal s'il est réélu.