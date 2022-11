Листопад настав- час годувати птахів | En novembre, c'est le moment de nourrir les oiseaux

De nombreuses personnes aiment et pensent à nourrir les oiseaux pour les aider à passer l’hiver ou pour arriver à les observer. Le nourrissage peut aider les oiseaux mais il ne faut pas le faire n’importe comment. Voici les conseils de la Ligue Royal pour la Protection des Oiseaux.

Quand les nourrir ?

­En règle générale, il est conseillé de commencer à nourrir graduellement aux environs du mois de novembre. C’est la période à laquelle la nourriture commence à se faire plus rare pour les oiseaux.

Il faudra ensuite arrêter progressivement le nourrissage dans le courant du mois de mars, lorsque les beaux jours arriveront.

L’idéal est de mettre une petite quantité de nourriture et d’en rajouter lorsque c’est nécessaire. Cela ne sert à rien de mettre une grande quantité de nourriture à disposition pour espérer observer plus d’oiseaux. Il faut de préférence distribuer la nourriture à heure fixe (tôt le matin par exemple et une 2e fois début d’après-midi si nécessaire) et de façon variée (par exemple mettre plusieurs mangeoires espacées avec diverses sortes de graines).

Quels aliments donner ?

En hiver, il faut donner aux oiseaux uniquement des graines.

Les boules de graisse sont à éviter, sauf en période de froid prolongé. Cet apport de nourriture doit rester exceptionnel et temporaire

Le pain est à proscrire car celui-ci peut être mortel pour les animaux.

Il ne faut pas donner de vers de farine, sauf en cas de coups de froid en période de nidification (mars-avril).

Il est préférable d’éviter de donner aux oiseaux des arachides en trop grandes quantités, ou de les conserver trop longtemps car elles moisissent.

Et puis n’oubliez pas, la mangeoire doit être placée à moins d’un mètre ou à plus de dix mètres d’une surface vitrée.