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Листопад настав- час годувати птахів | En novembre, c'est le moment de nourrir les oiseaux

© Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux

il y a 58 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Багато людей люблять і думають про годування птахів, щоб допомогти їм пережити зиму або  щоб їх побачити.

Підгодовування може допомогти птахам, але це не слід робити просто так. Ось поради від Королівської ліги захисту птахів.

Коли їх годувати?

Як правило, бажано починати підживлення поступово приблизно в листопаді. Це період, коли їжі для птахів стає дефіцитніше.

Потім необхідно буде поступово припинити годування протягом березня місяця, коли настане гарна погода.

Ідеальний варіант – покласти невелику кількість їжі та додати більше, коли це необхідно. Немає сенсу робити велику кількість корму в надії побачити більше птахів. Найкраще розподіляти їжу в певний час (наприклад, рано вранці та вдруге на початку дня, якщо необхідно) і різноманітно (наприклад, розмістити кілька годівниць, розділених на різні види насіння). ).

Які продукти давати?

Взимку птахам слід давати тільки насіння.

Жирових кульок слід уникати, за винятком періодів тривалого холоду. Ця подача їжі має залишатися винятковою та тимчасовою

Слід уникати хліба, оскільки він може бути смертельним для тварин.

Не можна давати борошнистих черв’яків, за винятком випадків похолодання в період гніздування (березень-квітень).

Найкраще не давати птахам занадто багато арахісу або не зберігати його надто довго, оскільки вони запліснявіють.

І не забувайте, що годівницю потрібно розташувати на відстані не менше ніж десять метрів від скляної поверхні.

 

En novembre, c'est le moment de nourrir les oiseaux

De nombreuses personnes aiment et pensent à nourrir les oiseaux pour les aider à passer l’hiver ou pour arriver à les observer.  Le nourrissage peut aider les oiseaux mais il ne faut pas le faire n’importe comment. Voici les conseils de la Ligue Royal pour la Protection des Oiseaux.

Quand les nourrir ?

­En règle générale, il est conseillé de commencer à nourrir graduellement aux environs du mois de novembre. C’est la période à laquelle la nourriture commence à se faire plus rare pour les oiseaux.

Il faudra ensuite arrêter progressivement le nourrissage dans le courant du mois de mars, lorsque les beaux jours arriveront.

L’idéal est de mettre une petite quantité de nourriture et d’en rajouter lorsque c’est nécessaire. Cela ne sert à rien de mettre une grande quantité de nourriture à disposition pour espérer observer plus d’oiseaux. Il faut de préférence distribuer la nourriture à heure fixe (tôt le matin par exemple et une 2e fois début d’après-midi si nécessaire) et de façon variée (par exemple mettre plusieurs mangeoires espacées avec diverses sortes de graines).

Quels aliments donner ?

En hiver, il faut donner aux oiseaux uniquement des graines.

Les boules de graisse sont à éviter, sauf en période de froid prolongé. Cet apport de nourriture doit rester exceptionnel et temporaire

Le pain est à proscrire car celui-ci peut être mortel pour les animaux.

Il ne faut pas donner de vers de farine, sauf en cas de coups de froid en période de nidification (mars-avril).

Il est préférable d’éviter de donner aux oiseaux des arachides en trop grandes quantités, ou de les conserver trop longtemps car elles moisissent.

Et puis n’oubliez pas, la mangeoire doit être placée à moins d’un mètre ou à plus de dix mètres d’une surface vitrée.

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