Листопад настав- час годувати птахів | En novembre, c'est le moment de nourrir les oiseaux

Багато людей люблять і думають про годування птахів, щоб допомогти їм пережити зиму або щоб їх побачити.

Підгодовування може допомогти птахам, але це не слід робити просто так. Ось поради від Королівської ліги захисту птахів.

Коли їх годувати?

Як правило, бажано починати підживлення поступово приблизно в листопаді. Це період, коли їжі для птахів стає дефіцитніше.

Потім необхідно буде поступово припинити годування протягом березня місяця, коли настане гарна погода.

Ідеальний варіант – покласти невелику кількість їжі та додати більше, коли це необхідно. Немає сенсу робити велику кількість корму в надії побачити більше птахів. Найкраще розподіляти їжу в певний час (наприклад, рано вранці та вдруге на початку дня, якщо необхідно) і різноманітно (наприклад, розмістити кілька годівниць, розділених на різні види насіння). ).

Які продукти давати?

Взимку птахам слід давати тільки насіння.

Жирових кульок слід уникати, за винятком періодів тривалого холоду. Ця подача їжі має залишатися винятковою та тимчасовою

Слід уникати хліба, оскільки він може бути смертельним для тварин.

Не можна давати борошнистих черв’яків, за винятком випадків похолодання в період гніздування (березень-квітень).

Найкраще не давати птахам занадто багато арахісу або не зберігати його надто довго, оскільки вони запліснявіють.

І не забувайте, що годівницю потрібно розташувати на відстані не менше ніж десять метрів від скляної поверхні.