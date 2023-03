En Nouvelle-Zélande, la tonte de moutons est un sport de compétition

Et la relève émerge déjà. Reuben Alabaster, 19 ans, a battu le record du monde en solo en décembre dernier en tondant 746 moutons en huit heures. "On se sent un peu mal à la fin mais on persévère si c'est le rêve qu'on poursuit", déclare-t-il. "C'est incroyable ce que le corps peut faire."

Comme Joel Henare, le jeune homme a grandi au milieu des bergeries, apprenant son métier dès l'enfance auprès de membres de sa famille. La tonte est aussi une question de technique. "C'est beaucoup plus agréable pour les moutons si vous les tenez correctement", explique le jeune tondeur. "Certains ont juste du caractère et ne veulent pas être tondus du tout", s'amuse-t-il. Et "même les meilleurs tondeurs du monde reçoivent toujours des coups de pied".