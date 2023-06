En Nouvelle Zélande, des passagers vont être pesés avant de décoller.

Les passagers de l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande vont devoir monter sur la balance avant d'embarquer. Cette demande, quelque peu surprenante, va servir pour une enquête de la compagnie aérienne Air New Zealand qui cherche à savoir combien de passagers un avion peut transporter. Sur les réseaux sociaux, cette annonce a fait lever plus d'un sourcil.

Jusqu'au 2 juillet, les passagers internationaux qui passent par l'aéroport d'Auckland via la compagnie Air New Zealand pourront se voir demander une nouvelle requête : se faire peser. Cette donnée très personnelle contribuerait à une enquête sur le poids moyen des passagers qui servirait à la compagnie aérienne pour en apprendre plus sur la charge et la répartition du poids des avions.