En Norvège, la quête de "l'or noir" des batteries usagées

Selon l'ONG, la valorisation de batteries en fin de vie ou mises au rebut par les producteurs pourrait permettre de couvrir "entre 8 et 12% au moins des besoins en métaux critiques" en Europe en 2030 et "entre 12 et 14% en 2035". Le Parlement européen a d'ailleurs récemment adopté des règles visant à rendre les batteries plus durables et plus facilement recyclables.

Mais, insiste Julia Poliscanova, l'Europe devrait aussi cesser d'exporter sa précieuse "black mass" vers des pays tiers, essentiellement la Chine et la Corée du Sud, et développer ses propres complexes hydrométallurgiques. Car cet autre maillon crucial de la chaîne de recyclage, qui permet d'extraire et séparer les métaux contenus dans la poudre, est encore rare sur le continent ou d'une échelle limitée (Revolt en Suède, Eramet en France...).