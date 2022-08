En Norvège, la deuxième vie vertueuse des plateformes pétrolières

Posés sur les quais de la municipalité de Stord, trois modules gigantesques et obsolètes, soit 40.000 tonnes de matériaux au total, attendent d'être démembrés et réduits en morceaux. Et d'être recyclés à 98%. "Si vous revenez ici dans un an et demi, vous n'en verrez plus rien", assure, casque sur la tête, Sturla Magnus, un haut responsable d'Aker Solutions, groupe spécialisé dans la construction d'installations pétro-gazières mais aussi dans leur démantèlement.

Derrière lui, des ouvriers s'affairent autour des trois mastodontes : la plateforme du gisement Gyda, fermé en 2020, et deux autres du gisement Valhall, toujours en activité mais qui ont fait leur temps. Une fois les inspections de sécurité réalisées, les équipements électriques puis les matériaux dangereux comme l'amiante sont retirés avant que le reste, énormes coquilles désormais vides, ne soit livré aux cisailles géantes des machines.

Parmi les déchets les plus valorisés et les plus omniprésents, des dizaines de milliers de tonnes d'acier de haute qualité susceptible d'être réutilisé dans de nouvelles plateformes, des structures industrielles ou encore des éoliennes en mer.

"C'est de l'acier qui doit supporter les rigueurs météorologiques de la mer du Nord. Autant dire que c'est ce qui se fait de mieux", explique Thomas Nygård.

Si, encore aujourd'hui, l'entreprise construit plus d'installations pétrolières qu'elle n'en démolit, elle vante les vertus d'un tel recyclage. Selon diverses estimations, un kilo d'acier recyclé représente entre 58 et 70% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'un kilo d'acier tout neuf.